Фото: Александр Богомаз, телеграм.

Число пострадавших после обстрела брянских Клинцов ВСУ увеличилось до шести человек. Об этом сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз, побывавший на месте обстрела.

Изначально сообщали о том, что пострадали три женщины и один мужчина. По уточненной информации, после обстрела села Займище городского округа Клинцы еще двоим раненым оказали медицинскую помощь. У них осколочные ранения. Всех госпитализировали в районную больницу. Их состояние стабильное.

- Повреждено порядка 50 домов, - сообщает брянский губернатор. - На месте работают все оперативные службы. После проведенных ими мероприятий к работе приступит комиссия по оценке ущерба.

Напомним, село Займище обстреляли утром 14 июня. В некоторых районах Клинцов утром во вторник отключались свет и вода, не работали светофоры. Предположительно, линию электропередачи повредил военный вертолет.