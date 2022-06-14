Брянскэнерго напомнило школьникам о правилах электробезопасности

Фото: "Брянскэнерго".

В мае сотрудники филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» организовали и провели в общеобразовательных учебных учреждениях Брянской области декадник по электробезопасности. Он традиционно был приурочен к началу летних школьных каникул. Участие в нем приняли более 1300 детей из школ областного центра и всех районов региона.

Одно из занятий энергетики провели в средней образовательной школе № 28 города Брянска во 2 «Г» классе. В нем приняли участие 25 ребят. Работники энергокомпании напомнили детям о необходимости соблюдения правил электробезопасности при нахождении вблизи энергобъектов, при пользовании бытовыми электроприборами, а также объяснили, что делать, если попали в нестандартную опасную ситуацию: оказались в зоне «шагового» напряжения.

Вместе с сотрудниками Брянскэнерго школьники разобрали и другие жизненные ситуации, связанные с электричеством и сделали вывод, что электричество – друг, если относиться к нему с осторожностью и соблюдать правила электробезопасности. Руководитель службы охраны труда филиала Сергей Разумов продемонстрировал детям способ оказания первой доврачебной помощи на учебно-тренировочном манекене «Гоша». В завершении урока они получили в подарок от энергетиков сувениры – памятки по электробезопасности, линейки и светоотражатели, с нанесенными на них правилами электробезопасности.

«На протяжении всего учебного года энергетики проводят с детьми различные мероприятия, направленные на недопущение случаев электротравматизма, – отмечает заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» Александр Косарим. – Особую работу сотрудники филиала в этом направлении ведут накануне длительных летних каникул и во время их прохождения».