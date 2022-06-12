Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Брянские коллективы силовых ведомств в День России дали концерт. Он состоялся 12 июня на площади Воинской Славы на Кургане Бессмертия. Выступили исполнители и творческие коллективы МЧС, УМВД, УФСИН, Росгвардии, Пограничной службы. Об этом сообщает пресс-служба Брянской городской администрации.

Во время праздничной программы наградили дипломантов Всероссийского конкурса чтецов и патриотической песни «Пробуждая сердца». Он посвящен памяти народного артиста Советского Союза Василия Ланового. В этом году призерами конкурса стали восемь представителей Брянщины.

На концерте прозвучало больше десятка песен, посвященных России, ее защитникам, ее народу. В завершении праздничной программы на сцену вышел оркестр Росгвардии. Музыканты исполнили попурри из мелодий, звучавших в самых любимых детских мультфильмах и советских кинофильмах.

Кроме того, в 17.00 на площади Партизан состоялся концерт «Виват, Россия!» Брянского губернаторского симфонического оркестра. В 18.00 в Фокинском районе от ТЦ «Линия-2» стартовал праздничный автопробег, здесь же состоялся концерт творческих коллективов. А в 18:30 в парке на Кургане Бессмертия выступил Брянский городской академический хор с концертной программой «Пою тебе, моя Россия».

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