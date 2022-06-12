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Общество12 июня 2022 13:25

В Брянске в честь Дня России провели велопробег

Участники спортивного события развернули огромный триколор
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянске в честь Дня России провели велопробег. В спортивном событии приняли участие больше 50 спортсменов и любителей. Участники велопробега преодолели дистанцию по территории центрального парка культуры и отдыха имени 1000-летия города Брянска. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

В завершении праздника в честь Дня России на площади Воинской Славы развернули огромный триколор.

Организовали спортивное событие Советская районная администрация, ФГБУ «Брянское государственное училище (колледж) олимпийского резерва, студенческий спортивный клуб училища олимпийского резерва «Огненный Лис», а также школа «Беговел-Брянск».

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