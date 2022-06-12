Официальных сообщений о данном происшествии нет. Фото: "Военное обозрение".

Появилось сообщение о попытке подрыва нефтепровода «Дружба» в Брянской области. Об этом сообщает "Военное обозрение" со ссылкой на Telegram-канал Baza. Официальных сообщений о данном происшествии нет.

Неизвестные установили три СВУ. Три взрыва прогремели рано утром 11 июня недалеко от поселка Гулевка в Клинцовском районе (это 40 километров до границы с Украиной) . В тот момент и сработал сигнал о потере связи с задвижкой трубопровода. По предварительной информации, это были безоблачные взрывные устройства.

Один взрыв повредил трансформаторную подстанцию с энергоблоком задвижки нефтепровода. Еще один врыв прогремел рядом с кабелем. Там осталась воронка 40 на 20 сантиметров. Третий повредил противоподкопную трубу. Это – дополнительное устройство защиты, которую зарывают в землю на режимных объектах. Осталась воронка 40 на 60 сантиметров.

Сам трубопровод «Дружба» уцелел. Однако поврежденными оказались противоподкопная труба и подстанция, а также был обесточен энергоблок управления задвижкой. Разлива нефтепродуктов не произошло. С 24 февраля трубопровод законсервирован, но внутри находится дизельное топливо.

Представитель «Транснефти» Игорь Демин заявил ТАСС о том, что Нефтепровод "Дружба" продолжает работать в штатном режиме, прокачка нефти идет в соответствии с графиком.