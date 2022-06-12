Фото: "Подслушано Клинцы", vk.com.

Появились снимки сгоревшей военной техники в брянских Клинцах. Фотографии 11 июня опубликовали в соцсети ВКонтакте в одной из групп.

Напомним, утром 11 июня местные жители в той же соцсети опубликовали фотографии пожара на окраине Клинцов. Предположили, что может гореть воинская часть в Халтурино Клинцовского района.

Возгорание тушили девать единиц пожарно-спасательной техники. Информации о возможных пострадавших нет. Официальных комментариев и подтверждений сообщения пока тоже нет.