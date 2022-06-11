В брянском Карачеве простились с погибшим на Украине Владимиром Локоновым

Сергея Владимировича Локонова посмертно наградили государственной наградой. Фото: администрация Карачевского района.

В брянском Карачеве простились с погибшим во время спецоперации на Украине Владимиром Локоновым. Он служил в пограничных войсках и погиб 27 мая. Об этом сообщают в администрации Карачевского района.

Военнослужащий до своего 34-летния не дожил три недели. Проводить пограничника в последний путь пришли представители власти, пограничной службы ФСБ России, ветераны пограничных войск, жители Карачева.

Сергея Владимировича Локонова посмертно наградили государственной наградой.