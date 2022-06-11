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Общество11 июня 2022 11:44

На Брянщине 12 июня ожидают дождь с грозой и сильным ветром

В отдельных районах прогнозируют град
Надежда ПЕТРУНИНА
Брянцев просят быть острожными и соблюдать все необходимые меры безопасности.

Брянцев просят быть острожными и соблюдать все необходимые меры безопасности.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Брянской области 12 июня ожидают дождь с грозой и сильным ветром. Местами северный ветер усилится до 18 метров в секунду. В отдельных районах прогнозируют град. Об этом предупреждают в ГУ МЧС России по Брянской области.

Такая погода может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций. Возможны аварии на объектах электроэнергетики, обрушения слабоукрепленных и ветхих конструкций, гибель сельскохозяйственных культур.

Брянцев просят быть острожными и соблюдать все необходимые меры безопасности.

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