Брянск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия10 июня 2022 8:40

В Брянской области подвергся обстрелу приграничный поселок Белая Березка

Это случилось с пяти до шести часов утра 10 июня
Марина АНТОНОВА

В Брянской области 10 июня подвергся обстрелу приграничный поселок Белая Березка в Трубчевском районе. Стреляли почти час - с пяти до шести часов утра.

- Стреляли сильнее, чем в прошлый раз, - рассказали "КП-Брянск" местные жители. - В домах все тряслось. К счастью, жертв нет.

Судя по всему, целью был погранпункт. Официально информацию об обстрелах не прокомментировали.

Поселок Белая Березка уже подвергался обстрелу. Это случилось 29 апреля. Снаряды попали на кладбище, были повреждены несколько памятников.

8 июня Вооруженные Силы России уничтожили украинский погранпункт на границе с Брянской областью.

ЧПКАРТИНА ДНЯ