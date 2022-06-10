В Брянской области подвергся обстрелу приграничный поселок Белая Березка

В Брянской области 10 июня подвергся обстрелу приграничный поселок Белая Березка в Трубчевском районе. Стреляли почти час - с пяти до шести часов утра.

- Стреляли сильнее, чем в прошлый раз, - рассказали "КП-Брянск" местные жители. - В домах все тряслось. К счастью, жертв нет.

Судя по всему, целью был погранпункт. Официально информацию об обстрелах не прокомментировали.

Поселок Белая Березка уже подвергался обстрелу. Это случилось 29 апреля. Снаряды попали на кладбище, были повреждены несколько памятников.

8 июня Вооруженные Силы России уничтожили украинский погранпункт на границе с Брянской областью.