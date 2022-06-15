Стало известно о состоянии шести раненых при обстреле ВСУ брянских Клинцов

Фото: "Клинцы.Инфо".

Стало известно о состоянии шести человек, раненых при обстреле ВСУ села Займище Клинцовского городского округа. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Брянской области Сергей Галаганов.

Изначально губернатор Брянской области сообщил о четырех пострадавших. Это - 74-летняя, 71-летняя и 49-летняя женщины и 75-летний мужчина. Они получили осколочные ранения мягких тканей. Позже стало известно о еще двоих пострадавших – 16-летнем и 24-летнем парнях.

Все шестеро пострадавших госпитализировали в Клинцовскую районную больницу. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.

На 15 июня медики оценивают их состояние как удовлетворительной и стабильное.

По состоянию на 15 июня состояние всех пациентов оценивается медиками как удовлетворительное и стабильное.

По факту обстрела села Займище следователи завели уголовное дело. Населенный пункт могли обстрелять ракетой «Точка-У».