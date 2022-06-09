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Общество9 июня 2022 15:03

Брянску вручили «Меч Победы»

Для Городов воинской славы изготовили 45 таких мечей
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: "Брянская губерния".

Фото: "Брянская губерния".

Брянску вручили «Меч Победы». Торжественная церемония прошла в Москве в Зале Славы Музея Победы. «Мечи Победы» вручали городам, удостоенным звания Российской Федерации «Город воинской славы». Награждали города руководители Совета Федерации Федерального Собрания России. Брянскую делегацию возглавил губернатор Александр Богомаз. Об этом сообщает «Брянская губерния».

Перед началом церемонии в Зале Славы выставили флаги 45 городов Воинской Славы. Ровно столько же и «Мечей Победы» изготовили уральские оружейники, чтобы вручить их городам.

В 2015 году накануне празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне подобные награды уже вручали городам-героям. В 2022 году эту традицию продолжили.

Мечи вручную изготовили южно-уральские мастера. Клинок из златоустовской стали украшают растительный орнамент и полудрагоценные камни. На другой стороне - надпись. Это цитата Александра Невского: «Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет». На цельнометаллических ножнах - портреты русских полководцев.

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