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Общество8 июня 2022 13:28

В Брянске на танк Т-34 вернули Знамя Победы

Памятник установили 55 лет назад на въезде в Фокинский район
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Фокинском районе Брянска обновили легендарный танк Т-34. памятник воинам 11-й гвардейской армии брянского фронта почистили, покрасили при помощи автовспышки. Затем на боевую машину вновь вернули Знамя Победы. Его впервые установили в мае этого года накануне Дня Победы. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Памятник установили на въезде в Фокинский район в 1967 году по инициативе и на средства предприятий и общественных организаций.

В 2017 году постамент впервые облицевали гранитом. В 2020 благоустроили прилегающую территорию. Здесь провели освещение, сделали подсветку танка.

Таким образом, танк хорошо виден при въезде в район ночью.

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