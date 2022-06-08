В Брянске на танк Т-34 вернули Знамя Победы

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Фокинском районе Брянска обновили легендарный танк Т-34. памятник воинам 11-й гвардейской армии брянского фронта почистили, покрасили при помощи автовспышки. Затем на боевую машину вновь вернули Знамя Победы. Его впервые установили в мае этого года накануне Дня Победы. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Памятник установили на въезде в Фокинский район в 1967 году по инициативе и на средства предприятий и общественных организаций.

В 2017 году постамент впервые облицевали гранитом. В 2020 благоустроили прилегающую территорию. Здесь провели освещение, сделали подсветку танка.

Таким образом, танк хорошо виден при въезде в район ночью.