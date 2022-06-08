В Брянске проведут конкурс на лучшее бомбоубежище

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске проведут смотр-конкурс на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. Соответствующее распоряжение подписал глава горадминистрации Александр Макаров.

Данный конкурс является всероссийским. Его проводят каждый год в течение последних 20 лет по приказу МЧС России.

- В настоящее время проводится первый, муниципальный этап конкурса, в связи с чем и было подготовлено соответствующее постановление горадминистрации, - говорят в мэрии.

В Брянске находятся 235 убежищ и укрытий разных форм собственности, в том числе и частной. Они, как правило, принадлежат частным предприятиям. Проведение смотра-конкурса побуждает собственников максимально качественно содержать и обслуживать такие сооружения.

Брянцам напоминают в Управление по делам ГОЗНТЧС, что в случае возникновения военной опасности или чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, для оповещения населения будет использован единый звуковой сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!», который подается сиренами. Услышав его необходимо немедленно включить радио или телевизор, где сообщат порядок действий в сложившейся обстановке, в том числе касающийся укрытия в защитных сооружениях.

Как вести себя во время подачи сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» можно узнать здесь.