Фото: Марина АНТОНОВА.

В суд направили материалы по факту стройки возле Свенского монастыря. Теперь суд решит вопрос о привлечении виновных к административной ответственности. Об этом сообщают в пресс-службе регионального отделения ОНФ в Брянской области.

В начале мая жителей Брянска возмутила начатая стройка под стенами монастыря. Забитые в землю сваи сфотографировала и опубликовала в соцсети ВКонтакте журналист Ирина Азарова.

Представители ОНФ написали письма в прокуратуру и Управление по охране и сохранению культурного наследия Брянской области и попросили объяснить ситуацию. Общественники получили ответ, что земля, на которой начали стройку, принадлежит к ансамблю Свенского Успенского монастыря – объекту культурного наследия федерального значения. А значит, хозяйственная деятельность на ней ограничена, любые постройки исключены.

- Место, на котором могла появиться незаконная постройка, расположено рядом со смотровой площадкой с потрясающим видом на окрестности Свенского монастыря», – прокомментировала Азарова. - Здесь почти всегда много людей в любой сезон. Многие жители Брянска приводят сюда своих друзей и родных, приезжающих из других регионов России и из-за рубежа. Но, похоже, одни люди видят красоту, другие – исключительно прибыль.