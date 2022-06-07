Брянщина поставила в Луганскую народную республику спецтехнику

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Брянская область поставила в Луганскую народную республику спецтехнику. Это - автокран, погрузчик, автогрейдер, легковой автомобиль, тонны гуманитарного груза и электрооборудование для коммунальных служб. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Спецтехнику в ближайшее время направят на восстановление инфраструктуры Брянки.

Напомним, 6 июня Брянщина официально стала побратимом Луганской Народной Республики. В Луганске подписали соответствующее соглашение.