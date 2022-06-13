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Общество13 июня 2022 11:29

В брянском Карачеве открыли памятник «Пограничникам всех поколений»

Инициаторами выступили ветераны пограничных войск
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: администрация Карачевского района.

Фото: администрация Карачевского района.

В брянском Карачеве открыли памятник «Пограничникам всех поколений». Торжественная церемония прошла 12 июня, сообщают в Карачевской районной администрации.

Мемориал создали по инициативе ветеранов пограничных войск и посвятили всем поколениям тех, кто несет службу на границах нашей страны. Инициативу поддержала районная администрация.

Во время открытия памятника сказали слова благодарности воинам-пограничникам и отметили опасность этой службы, а также исполнили композицию «Герои». У мемориала прочли заупокойную молитву, память погибших пограничников почтили минутой молчания. Благодарности вручили всем, кто помог создать мемориал.

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