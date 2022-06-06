В Брянске передали в суд уголовное дело по факту похищения и убийства человека наемниками

Уголовное дело на одного из убийц рассмотрели в особом порядке. С ним заключили соглашение о сотрудничестве. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Брянске передали в суд уголовное дело по факту похищения и убийства иностранца наемниками. Уголовное дело завели на заказчика из Азербайджана и одного из исполнителей из Дагестана. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

По версии следствия, 50-летний житель Московской области, чтобы найти жителя Таджикистана, виновного в убийстве его сына, и находящегося в федеральном розыске. В сентябре 2020 года он создал организованную преступную группу, в которую вошли двое уроженцев Дагестана. За денежное вознаграждение в два миллиона рублей они согласились исполнить просьбу организатора и лишить жизни убийцу его сына.

Свою жертву наемники нашли в Брянске и установили его место жительства. Они в ночь с 15 на 16 мая переоделись в сотрудников силовых ведомств, а также вооружившись холостым автоматом Калашникова, похитили мужчину из его квартиры. На него надели наручники и вывезли в лес на выезде из Брянска. Там обмотали жертве голову скотчем, таким образом лишив его доступа кислорода, и закопали в заранее подготовленную яму. О том, что заказ исполнили, доложили организатору.

- Уголовное дело направили в суд, - говорят в надзорном ведомстве. – За подобное преступление грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Преступление раскрыто при непосредственном участии оперативных сотрудников ФСБ и МВД России.

Уголовное дело на одного из убийц рассмотрели в особом порядке. С ним заключили соглашение о сотрудничестве. Ему дали 11 лет исправительной колонии строгого режима.