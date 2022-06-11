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Общество11 июня 2022 16:13

В брянском СИЗО осужденная вышла замуж за своего избранника

Женщина отбывает наказание по «наркотической» статье
Надежда ПЕТРУНИНА
Церемония бракосочетания длилась всего лишь 10 минут. Фото: пресс-служба УФСИН России по Брянской области.

Церемония бракосочетания длилась всего лишь 10 минут. Фото: пресс-служба УФСИН России по Брянской области.

В брянском СИЗО №1 осужденная заключила брак со своим избранником. Об этом сообщают в пресс-службе УФСИН России по Брянской области.

Церемония бракосочетания длилась всего лишь 10 минут. Молодоженов поздравили представители администрации, а также осужденные отряда по хозяйственному обеспечению СИЗО-1.

Все же молодым придется прожить несколько лет в разлуке. Молодая жена продолжает отбывать наказание за совершение преступления по «наркотической» статье, а срок подачи ходатайства в суд на условно-досрочное освобождение подойдет только через четыре года.

Супруга она сможет видеть лишь на свиданиях, а также связываться с ним по телефону. Но мужчина готов ждать ее освобождения.

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