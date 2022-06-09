За незаконные стройки на Свенском монастыре владельцев участков могут наказать штрафом до 200 тысяч рублей

Еще в 1988 году вокруг монастыря обозначили зону охраны. Фото: Марина АНТОНОВА

За незаконные стройки на Свенском монастыре владельцев участков могут наказать штрафом от 15 до 200 тысяч рублей. Такое наказание предусматривает административная статья «Нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации». Об этом сообщают «Брянские известия».

На место выезжала прокуратура Брянского района. В результате в региональное управление по охране и сохранению культурного наследия направили материалы.

Хозяев двух участков вызвали на 15 июля для составления административных протоколов. В случае из неявки документы оставят и без их участия. Затем материалы направят в суд, где и примут решение о назначении штрафов.

Незаконная стройка у Свенского монастыря идет на двух участках. На одном – стоит коробка жилого дома. на другом – забетонированные под фундамент столбики. Еще в 1988 году вокруг монастыря обозначили зону охраны. Он идет отчасти по жилым домам. Однако, новое строительство здесь под запретом.