В Брянске отреставрируют канатную фабрику Мартынова

Проект фасада здания фабрики после проведения реконструкции. Фото: Константин ВОЛКОВ, vk.com.

В Брянске на улице Красноармейской,61 отреставрируют канатную фабрику Мартынова. Она является объектом культурного наследия регионального значения. об этом сообщил на своей странице в соцсети ВКонтакте начальник управления по охране и сохранению историко-культурного наследия Брянской области Константин Волков.

Канатную фабрику выстроил из кирпича купец Мартынов тогда на окраине города во второй половине 19-го века. Стены здания были покрашены, детали побелены.

Здание канатной фабрики Мартынова. Современное состояние. Фото:Константин ВОЛКОВ, vk.com.

В 2020 году у фабрики сменился собственник. В управлении по охране и сохранению историко-культурного наследия Брянской области ему дали задание провести работы по сохранению объекта.

Уже разработали научно-проектную документацию на проведение ремонтно-реставрационных работ канатной фабрики Мартынова.

- Научно-исследовательские, изыскательские и проектные работы на данном объекте велись в строгом соблюдении законодательства, - пишет Константин Волков.

Собственник начал подготовку и ограждение территории объекта. Приступить к проведению ремонтно-реставрационных работ планируют в июле 2022 года.