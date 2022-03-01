Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 1 марта 2022 года. За минувшие сутки заболели 1122 жителя региона. При этом госпитализировали 78 пациентов. Выздоровели 390 человек, зарегистрировали 11 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 4325 ПЦР-тестов.

В целом у 144434 человек подтвердили коронавирус, выздоровели 118176 жителей области, умерли 3494 пациента. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 1559963.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 526 новых случая коронавируса. На втором месте Трубчевский район, где выявили 66 ковид-положительных. На третьем месте Стародубский район, где зафиксировали 53 новых случаев заболевания. Всего опасную инфекцию выявили в 26 муниципалитетах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 1 марта 2022 года:

— Брянск – 59344 (+526)

— Брянский район – 13266 (+27)

— Дятьковский район – 6029 (+7)

— Карачевский район – 4950 (+28)

— Клинцы – 4277 (+8)

— Стародубский район – 4523 (+53)

— Навлинский район – 3845 (+36)

— Новозыбков – 3778 (+53)

— Трубчевский район – 3424 (+66)

— Унечский район – 3329 (+34)

— Жуковский район – 3149

— Брасовский район – 2853 (+24)

— Выгоничский район – 2669 (+2)

— Комаричский район – 2520 (+1)

— Почепский район – 2226 (+19)

— Климовский район – 2391 (+47)

— Фокино – 2156 (+1)

— Погарский район – 2022 (+31)

— Дубровский район – 1971 (+20)

— Клетнянский район – 2025 (+43)

— Мглинский район – 1811

— Сельцо – 1710

— Злынковский район – 1588 (+23)

— Суземский район – 1542 (+30)

— Суражский район – 1403 (+13)

— Красногорский район – 1294

— Гордеевский район – 1217 (+5)

— Клинцовский район – 1187 (+3)

— Севский район – 850 (+19)

— Жирятинский район – 707 (+3)

— Рогнединский район – 249

— Иногородние – 129.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»