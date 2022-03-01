Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 1 марта 2022 года. За минувшие сутки заболели 1122 жителя региона. При этом госпитализировали 78 пациентов. Выздоровели 390 человек, зарегистрировали 11 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 4325 ПЦР-тестов.
В целом у 144434 человек подтвердили коронавирус, выздоровели 118176 жителей области, умерли 3494 пациента. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 1559963.
Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 526 новых случая коронавируса. На втором месте Трубчевский район, где выявили 66 ковид-положительных. На третьем месте Стародубский район, где зафиксировали 53 новых случаев заболевания. Всего опасную инфекцию выявили в 26 муниципалитетах региона.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 1 марта 2022 года:
— Брянск – 59344 (+526)
— Брянский район – 13266 (+27)
— Дятьковский район – 6029 (+7)
— Карачевский район – 4950 (+28)
— Клинцы – 4277 (+8)
— Стародубский район – 4523 (+53)
— Навлинский район – 3845 (+36)
— Новозыбков – 3778 (+53)
— Трубчевский район – 3424 (+66)
— Унечский район – 3329 (+34)
— Жуковский район – 3149
— Брасовский район – 2853 (+24)
— Выгоничский район – 2669 (+2)
— Комаричский район – 2520 (+1)
— Почепский район – 2226 (+19)
— Климовский район – 2391 (+47)
— Фокино – 2156 (+1)
— Погарский район – 2022 (+31)
— Дубровский район – 1971 (+20)
— Клетнянский район – 2025 (+43)
— Мглинский район – 1811
— Сельцо – 1710
— Злынковский район – 1588 (+23)
— Суземский район – 1542 (+30)
— Суражский район – 1403 (+13)
— Красногорский район – 1294
— Гордеевский район – 1217 (+5)
— Клинцовский район – 1187 (+3)
— Севский район – 850 (+19)
— Жирятинский район – 707 (+3)
— Рогнединский район – 249
— Иногородние – 129.
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