Двое брянских солдат погибли на Украине

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Двое брянских ребят, служащих Вооруженных сил Российской Федерации, Артем Рогачев и Андрей Калмыков погибли на Украине во время спецоперации по защите Донбасса. Печальную весть сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз на своей личной странице ВКонтакте.

- Выражаю глубочайшие соболезнования семьям погибших и разделяю тяжесть этой невосполнимой утраты, -пишет брянский губернатор. - Вечная память нашим землякам.

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