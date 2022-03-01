Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

Бывшую начальницу Брянского городского водоканала обвиняют в получении взяток.Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Предварительным следствием установили, что с июля 2014 года по февраль 2017 обвиняемая. Занимая пост ачальника отдела водоснабжающей организации областного центра, получила несколько взяток на общую сумму больше 279 тысяч рублей.

Деньги женщине давал руководитель общества с ограниченной ответственностью за содействие в заключении между муниципальным предприятием и коммерческой организацией договоров поставки товаров для нужд водоканала.

Преступление выявлено оперативными сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Брянской области.

- В настоящее время расследование завершено, - говорят в Следственном Комитете. - Собранные следователями доказательства признаны прокурором достаточными для утверждения по уголовному делу обвинительного заключения и направления его в суд для рассмотрения по существу.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»