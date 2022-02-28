Брянская чемпионка Лариса Куркина: «На Олимпиаде-2022 порадовали лыжники»

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

На Олимпиаде-2022 в Пекине Россия получила 32 медали, из них шесть – золотых. Большую часть наград высшего достоинства завоевали лыжники. Мы решили узнать у брянской олимпийской чемпионки 2006 года Ларисы Куркиной, как она оценивает выступление наших спортсменов.

– За Олимпиадой следила по мере возможности, – говорит Лариса Николаевна. – Болела за лыжников, они мне по духу ближе. Их выступления и результаты радуют. Особенно среди женщин. Жаль, хоккеистам не удалось завоевать «золото». А в фигурном катании расстроил инцидент с Камилой Валиевой. Жаль девочку. Сильно нервы ей потрепали, столько пришлось пережить. И все это еще для нее не закончилось.

Король лыж и его выбор

«Королем лыж» на прошедшей Олимпиаде стал уроженец севского села Подывотье Брянской области Александр Большунов. Он завоевал три золотые медали, по одной – бронзовой и серебряной. Самую главную гонку Олимпиады, марафон на 50 километров, сократили из-за плохой погоды. Хотя российские лыжники были против. Спортсмены пробежали 28,4 километра. И Александр Большунов пришел первым. На этой Олимпиаде спортсмен выступал за Архангельскую область.

По словам Ларисы Куркиной, Александр Большунов неспроста ушел из нашего региона. Он даже не остался 50 на 50, когда можно выступать за другой регион, но при этом оставаться на Брянщине.

– Это его решение, его выбор, – сказала спортсменка. – Он все равно молодец, и победа его на Олимпиаде в Пекине заслуженная.

Вспоминает свой старт

Лариса Куркина, как и Большунов, тренировалась у Николая Нехитрова. Занимались на горках в 10-м микрорайоне и в Соловьях.

После завершения спортивной карьеры в 2011 году она вернулась в родной город и живет здесь. А завершив службу в МВД, пошла тренером в родную спортивную школу. Сейчас у нее занимаются ребята от 9 до 12 лет.

– Так распорядилась судьба, – говорит Лариса Николаевна. – Где начинала, туда и вернулась. Здорово, что сейчас есть современная спортивная инфраструктура (к 2023 году в 10-м микрорайоне построят лыжную базу для всесезонных тренировок. – Ред.). Это дает нашим спортсменам больше шансов качественно подготовиться к соревнованиям. Радует, что все развивается, жизнь на месте не стоит. Надеюсь, что эти мальчишки и девчонки, которых мы растим, останутся у нас и не перейдут в другие регионы, которые предлагают им более выгодные условия.

Чтобы воспитать чемпионов, нужны хорошие тренеры. По мнению олимпийской чемпионки, строящиеся в наши дни спортивные объекты в регионе позволяют создать для их работы хорошие условия. И даже привлечь специалистов из других регионов.

«Победа дается не легко»

Лариса Николаевна каждый день делится своим спортивным опытом с ребятами.

– Я ежедневно на лыжах, – улыбается она. – И всякий раз, начиная занятия, вспоминаю себя, свои первые уроки. Конечно, у нас не было такого качественного инвентаря, как у современных начинающих лыжников.

Ребят Лариса Николаевна учит лыжному мастерству на своем примере. Всегда старается поддержать, приободрить, если у кого-то что-то не получается.

– Главное, ребенка заинтересовать, – говорит спортсменка. – Как можно больше нужно общаться с детьми во время тренировки, все объяснять им, рассказывать, показывать. И, естественно, помогать и поддерживать, вселять в них уверенность в своих способностях.

А начинающим спортсменам, чтобы добиться успехов, Лариса Николаевна советует много тренироваться, не пасовать перед неудачами и запастись большим терпением.

– Главное, любить то, чем занимаешься, – говорит Лариса Куркина. – И помнить, что победа легко не достается.

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