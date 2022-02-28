Брянскэнерго за 2021 год взыскало с должников 34,64 млн. руб. за услуги по передаче электрической энергии

Фото: "Россети".

Филиал ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» ведет планомерную работу по снижению дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии. Одной из наиболее действенных мер на этом направлении является претензионно-исковая деятельность.

За 2021 год вступили в законную силу судебные решения о взыскании с пользу Брянскэнерго задолженности на сумму 34,64 млн. руб. Помимо этого, в судах находятся 87 исковых заявлений, поданных специалистами управления правового обеспечения филиала, о взыскании задолженности сумму 26,77 млн. руб. и неустойки в размере 1,8 млн. руб.

Брянскэнерго напоминает, что неисполнение должниками обязательств по оплате за потребленную электроэнергию ставит под угрозу надежность электроснабжения потребителей Брянской области, поскольку средства, полученные предприятием за оказание услуг по передаче электроэнергии, направляются, в том числе, на выполнение производственных программ. Брянскэнерго продолжит работу по взысканию дебиторской задолженности, используя для этого все предусмотренные действующим законодательством механизмы.

Кроме того, всем потребителям электрической энергии и услуг по ее передаче крайне важно соблюдать установленный законодательством и договорными условиями порядок учета электрической энергии (не вмешиваться в работу приборов учета, а в случае нахождения на балансе потребителей – обеспечивать их надлежавшую эксплуатацию), поскольку нарушение такого порядка (неучтенное потребление) влечет применение расчетного способа определения объемов потребленной электрической энергии или услуг по ее передаче. Такой расчетный способ определения объема, по сути, является санкцией за допущенные нарушения и возлагает на нарушителя обязанность по оплате сумм, значительно превышающих размеры платежей, осуществляемых при отсутствии нарушений учета электрической энергии.

«Исполнение платежной дисциплины за потребленную электроэнергию – необходимое условие, прописанное в законодательстве Российской Федерации, – отмечает заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» Александр Косарим. – Средства, полученные с потребителей, за оказанную сетевой организацией услугу по передаче электроэнергии, прежде всего, направляются на повышение надежности электросетевого комплекса региона и обеспечение бесперебойного энергоснабжения жителей нашей области».