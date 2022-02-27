Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 27 февраля 2022 года. За минувшие сутки заболели 1115 жителей региона. При этом госпитализировали 64 пациента. Выздоровели 1233 человека, зарегистрировали 12 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 3858 ПЦР-тестов.

В целом у 142198 человек подтвердили коронавирус, выздоровели 117414 жителей области, умерли 3473 пациента. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 1551516.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 701 новый случай коронавируса. На втором месте Брянский район, где выявили 95 ковид-положительных. На третьем месте Жуковский район, где зафиксировали 49 новых случаев заболевания. Всего опасную инфекцию выявили в 21 муниципалитетах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 27 февраля 2022 года:

— Брянск – 58565 (+701)

— Брянский район – 13088 (+95)

— Дятьковский район – 6014 (+1)

— Карачевский район – 4877 (+25)

— Клинцы – 4220 (+7)

— Стародубский район – 4456 (+20)

— Навлинский район – 3771

— Новозыбков – 3691 (+35)

— Трубчевский район – 3326

— Унечский район – 3281

— Жуковский район – 3115 (+49)

— Брасовский район – 2791

— Выгоничский район – 2635 (+21)

— Комаричский район – 2483 (+10)

— Почепский район – 2198 (+31)

— Климовский район – 2331 (+20)

— Фокино – 2113 (+11)

— Погарский район – 1965

— Дубровский район – 1917

— Клетнянский район – 1899 (+20)

— Мглинский район – 1800 (+8)

— Сельцо – 1707 (+11)

— Злынковский район – 1545 (+15)

— Суземский район – 1510

— Суражский район – 1381

— Красногорский район – 1258 (+23)

— Гордеевский район – 1190 (+8)

— Клинцовский район – 1175 (+4)

— Севский район – 831

— Жирятинский район – 690

— Рогнединский район – 246

— Иногородние – 129.

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