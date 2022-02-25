В Брянской области 25 февраля 2022 года ослабили коронавирусные ограничения

Фото: Мария ДЕДКОВА.

В Брянской области в пятницу, 25 февраля, ослабили коронавирусные ограничения. На заседании оперативного штаба внесли изменения в постановление областного правительства. Документ опубликовали на официальном сайте.

Массовые мероприятия разрешили проводить для 100 человек, а не для 30. Теперь можно проводить заседания и съезды политических партий. На свдьбах, поминках и юбилеях могут присутствовать до 70 гостей.

С 26 февраля разрешается работать учреждениям культуры для несовершеннолетних. Открываются детские комнаты и развлекательные центры. Возобновляется дополнительное образование для детей.