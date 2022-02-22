Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 22 февраля 2022 года. За минувшие сутки заболели 799 жителей региона. При этом госпитализировали 75 пациентов. Выздоровели 272 человека, зарегистрировали 11 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 4867 ПЦР-теста.

В целом у 136085 человек подтвердили коронавирус, выздоровели 112595 жителей области, умерли 3421 пациент. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 1530870.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 409 новых случаев коронавируса. На втором месте Стародубский район, где выявили 79 ковид-положительных. На третьем месте Навлинский район, где зафиксировали 59 новых случаев заболевания. Опасную инфекцию выявили в 25 муниципалитетах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 22 февраля 2022 года:

— Брянск – 55622 (+409)

— Брянский район – 12390 (+15)

— Дятьковский район – 5932 (+5)

— Карачевский район - 4747

— Клинцы – 4116 (+13)

— Стародубский район – 4263 (+79)

— Навлинский район – 3727 (+59)

— Новозыбков – 3511 (+1)

— Трубчевский район – 3270 (+9)

— Унечский район – 3239 (+23)

— Жуковский район – 2950

— Брасовский район – 2677

— Выгоничский район – 2542 (+28)

— Комаричский район – 2373

— Почепский район – 2110 (+3)

— Климовский район – 2147 (+58)

— Фокино – 2061 (+1)

— Погарский район – 1892 (+2)

— Дубровский район – 1841 (+36)

— Мглинский район – 1768 (+1)

— Клетнянский район – 1749 (+2)

— Сельцо – 1668

— Суземский район – 1431 (+4)

— Злынковский район – 1409 (+1)

— Суражский район – 1342 (+1)

— Клинцовский район – 1147 (+2)

— Красногорский район – 1205(+8)

— Гордеевский район – 1139 (+21)

— Севский район – 809 (+17)

— Жирятинский район – 637

— Рогнединский район – 242 (+1)

— Иногородние – 129.

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