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Общество23 февраля 2022 12:25

В Брянске на День защитника Отечества устроят фейерверк

Он состоится в 20.00 на Кургане Бессмертия
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске на День защитника Отечества 23 февраля устроят фейерверк. Залпы запустят в 20.00 на Кургане Бессмертия, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Фейерверк на этот праздник не так давно стал традицией. Его запускали и в коронавирусные времена.

В День защитника Отечества областные и городские власти, священнослужители, силовики и сотрудники других ведомств возложили цветы на площади Партизан. Митинг состоялся в полдень в среду.

Возложение цветов прошло и на Центральном кладбище. Красные гвоздики появились у воинского мемориала и на могилах героев и почетных граждан.

Небольшой митинг прошел в этот день и на площади Воинской Славы.

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