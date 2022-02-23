В Брянске объявили электронный аукцион на поставку 31 троллейбуса

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске 21 февраля разместили электронный аукцион на поставку 31 троллейбуса. Заявки будут принимать до 10 марта. Результаты станут известны 14 марта, сообщается на электронной площадке.

Стоимость контракта на закупку троллейбусов - 626,3 миллиона рублей. Один троллейбус обойдется в 20 миллионов 202 тысячи рублей.

Троллейбусы должны быть низкопольными, с местом для инвалида на коляске, с возможностью автономного хода. Вместимость салона от 90 до 100 пассажиров. Машины будут оборудованы кондиционерами.

Напомним, в рамках инвестиционного проекта предполагается полностью обновить парк троллейбусного управления. Для этого купят 100 автобусов и отремонтируют инфраструктуру.