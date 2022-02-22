Сотрудник Брянскэнерго Виктор Абрамов проводит патриотическую работу с молодежью

Фото: ПАО «Россети Центр».

Начальник отдела мобилизационной подготовки и гражданской обороны филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» Виктор Абрамов встретился со студентами Брянского строительного колледжа имени профессора Н.Е. Жуковского и рассказал им о военной миссии советских солдат в Афганистане и своей службе. Мероприятие было приурочено ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

Виктор Викторович – воевал в Афганистане в 1985-1987 годах. Он – военный в лучших традициях советских фильмов. Мог бы стать прототипом книг о героях, на которых воспитывалось не одно поколение, если бы не природная скромность. Чувство долга перед Отечеством и верность присяге – главный жизненный принцип Виктора Абрамова. За выполнение специальных заданий командования Указами Президиума Верховного Совета СССР Виктор Викторович награждён орденом «Красное Знамя» и двумя орденами «Красная Звезда», а также удостоен девятью медалями, Грамотой Президиума Верховного Совета СССР, знаками «Воину-интернационалисту», «За самоотверженный ратный труд в Краснознамённом Туркестанском округе». Хотя говорить о наградах он не любит, считает, что, защищая Родину, всего лишь исполнял свой долг. На счету Виктора Викторовича более ста боевых выходов по выполнению специальных заданий командования, каждое из которых могло стоить ему жизни. Он защищал южные рубежи нашей Родины, рискуя собственной жизнью, делал все от него зависящее, чтобы спасти от гибели товарищей.

На встречах со студентами он учит уважению к нашей стране и представителям старшего поколения.

«Мы не всегда замечаем и ценим, казалось бы, обыденные вещи: мирную жизнь, возможность спокойно ходить по городским улицам, – обращается участник боевых действий в Афганистане к студентам. – Кажется, что по-другому и быть не может. Такое ощущение уверенности в завтрашнем дне мы испытываем в том числе благодаря подвигу солдат, которые, не жалея здоровья и собственных жизней, совершали героические поступки в борьбе с врагом. История нашей страны видела не мало войн. Наш народ смог одержать победы благодаря сплоченности, своему боевому духу и чувству долга перед Родиной. Задача молодого поколения – свято чтить память о подвигах предков и воспитывать в себе чувство патриотизма».

Встреча прошла в форме диалога. Студенты и преподаватели с интересом слушали рассказ Виктора Викторовича. Звучали песни военных лет. И, хотя, о событиях в Афганистане ребята знают только из книг, у многих из них возникло желание более углубленно изучить историю нашей страны. В завершение мероприятия студенты преподнесли герою подарок – его портрет, выполненный карандашом.

«В рамках социальной политики энергетики филиала регулярно проводят встречи с молодежью, – отмечает заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» Александр Косарим. – Особое значение имеют мероприятия, которые направлены на сохранение исторической памяти. Мы – единый народ и должны помнить и свято чтить подвиг наших соотечественников».