Игорь Маковский поручил обеспечить постоянное, надежное электроснабжение всех пунктов временного размещения жителей ЛНР и ДНР

Фото: "Россети".

Генеральный директор ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский провел оперативное совещание, центральной темой которого стало бесперебойное и качественное электроснабжение пунктов временного размещения, принимающих жителей Донецкой и Луганской народных республик.

На сегодняшний день в 15 субъектах зоны присутствия Обществ предполагается функционирование не менее 150 таких объектов с возможностью пребывания свыше 50 тысяч человек.

Глава энергокомпаний поручил руководителям филиалов постоянно вести мониторинг ситуации, организовать взаимодействие на уровне Штабов при правительстве областей, ЕДДС и глав районов по обеспечению безопасности электроснабжения, заблаговременно провести осмотр и техническое обслуживание всех электроустановок, питающих пункты временного размещения, а также задействовать, в случае необходимости, резервные источники питания.

Генеральный директор подписал приказ о создании рабочей группы по организации надежного энергоснабжения и проработке мер социальной поддержки эвакуированных жителей ЛНР и ДНР. К реализации данных мероприятий будут привлечены участники волонтерского движения энергетиков «Лига добра» в Центральном и Приволжском федеральных округах.

«Энергетики не остаются в стороне, когда людям нужна помощь. Мы привыкли оперативно реагировать и действовать в самых сложных ситуациях. На сегодняшний день мы полностью готовы к выполнению своей основной задачи – обеспечить бесперебойное и качественное электроснабжение пунктов временного размещения, где находятся взрослые и дети. При этом нашу профессию отличают неравнодушие и чуткое отношение к чужой беде, поэтому при необходимости мы готовы оказать нуждающимся социальную помощь и поддержку», – отметил Игорь Маковский.