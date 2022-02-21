Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В Брянской области виновнику смертельного ДТП отказали в досрочном освобождении. Ходатайство об этом рассматривали в Суражском районном суде, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В июле 2019 года Фокинский районный суд Брянска приговорил 35-летнего мужчину к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

В суде установили, что 9 июня 2014 года около 23.38 мужчина ехал на автомобиле «Инфинити» ехал со скоростью 128 километров в час по проспекту Московскому в направлении мясокомбината. Подъезжая к регулируемому светофорами перекрестку с улицей Менжинского, при включенном красном сигнале светофора не остановился. Он выскочил на перекресток, где врезался в автомобиль «Додж», который поворачивал налево на разрешающий сигнал светофора.

Из-за столкновения водитель утратил контроль за движением автомобиля, который занесло, пересек разделительный газон проспекта, выскочил на встречную полосу проезжей части. Дальше автомобиль занесло на остановку общественного транспорта «Завод Сельмаш», где сбил пешеходов. В ДТП погибли 15-летняя школьница и 25- летний молодой человек. Еще один пешеход получил тяжкий вред здоровью.

- Суд не удовлетворил заявленное ходатайство осужденным, поскольку счел, что предусмотренные ст. 43 УК РФ цели наказания в настоящее время не достигнуты, о чем свидетельствует поведение осужденного на протяжении всего периода отбывания наказания, - говорят в надзорном ведомстве.

Напомним, в автомобиле «Инфинити» в машине находились Олеся Сивакова и Сергей Дзюбо. Пять лет потребовалось, чтобы выяснить, кто был за рулем, и поставить точку в громком уголовном деле.

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