Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 21 февраля 2022 года. За минувшие сутки заболели 1210 жителей региона. При этом госпитализировали 55 пациентов. Выздоровели 416 человек, зарегистрировали девять смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 8628 ПЦР-тестов.

В целом у 135286 человек подтвердили коронавирус, выздоровели 112323 жителей области, умерли 3410 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 1526003.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 515 новых случаев коронавируса. На втором месте Стародубский район, где выявили 84 ковид-положительных. На третьем месте Клетнянский район, где зафиксировали 66 новых случаев заболевания. Опасную инфекцию выявили в 28 муниципалитетах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 21 февраля 2022 года:

— Брянск – 54698 (+515)

— Брянский район – 12375 (+32)

— Дятьковский район – 5927 (+40)

— Карачевский район - 4747 (+1)

— Клинцы – 4103 (+55)

— Стародубский район – 4184 (+84)

— Навлинский район – 3668 (+30)

— Новозыбков – 3510 (+33)

— Трубчевский район – 3223 (+23)

— Унечский район – 3216 (+21)

— Жуковский район – 2950 (+38)

— Брасовский район – 2677

— Выгоничский район – 2514 (+25)

— Комаричский район – 2373 (+35)

— Почепский район – 2107 (+10)

— Климовский район – 2089 (+19)

— Фокино – 2060 (+4)

— Погарский район – 1890 (+26)

— Дубровский район – 1805 (+13)

— Мглинский район – 1767 (+9)

— Клетнянский район – 1747 (+66)

— Сельцо – 1668 (+4)

— Суземский район – 1427 (+25)

— Злынковский район – 1408 (+16)

— Суражский район – 1341 (+22)

— Клинцовский район – 1145 (+8)

— Красногорский район – 1197 (+27)

— Гордеевский район – 1118 (+24)

— Севский район – 792 (+4)

— Жирятинский район – 637 (+2)

— Рогнединский район – 241

— Иногородние – 129.