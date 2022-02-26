Пассажиры отмененных рейсов из Брянска могут переоформить авиабилеты

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Пассажиры отмененных рейсов их Брянска могут при наличии мест переоформить авиабилеты на рейсы с вылетом из Калуги. Из Калуги рейсы выполняют в Калининград, Минеральные Воды, Сочи, Санкт-Петербург. Об этом сообщают в группе Международного аэропорта «Брянск».

Пассажиры отмененных вылетов авиакомпании «Азимут» могут при наличии мест переоформить билеты на рейсы с вылетом из открытых аэропортов. В том числе, Минеральных Вод, Калуги, Астрахани, Сочи. Для переоформления не требуется дополнительная плата.

Сейчас авиакомпания осуществляет рейсы из Международного аэропорта Минеральные Воды по следующим направлениям: Екатеринбург, Калуга, Магнитогорск, Махачкала, Нижневартовск, Омск, Пенза, Пермь, Саранск ,Саратов, Сочи, Уфа, Челябинск, Ярославль, Ереван, Гюмри, Баку.

Пассажиры отмененных рейсов из Еревана и Гюмри во временно закрытые аэропорты Ростова-на-Дону и Краснодара могут переоформить авиабилеты Минеральные Воды и Уфу. Из Сочи авиакомпания Азимут в настоящее время выполняет рейсы в Калугу, Псков, Петрозаводск, Ярославль.

Авиакомпания информирует пассажиров об отменах рейсов по электронной почте и смс.

Чтобы переоформить авиабилет, пассажиру нужно обратиться в контакт-центр авиакомпании по электронной почте или на номер горячей линии +7 (863) 226-00-05, либо к представителю авиакомпании в аэропорту в ходе регистрации на рейс.

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