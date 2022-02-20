Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 20 февраля 2022 года. За минувшие сутки заболели 1301 житель региона. При этом госпитализировали 102 пациента. Выздоровели 1788 человек, зарегистрировали девять смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 5130 ПЦР-тестов.

В целом у 134076 человек подтвердили коронавирус, выздоровели 111907 жителей области, умерли 3401 пациент. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 1517375.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 478 новых случаев коронавируса. На втором месте Брянский район, где выявили 92 ковид-положительных. На третьем месте Карачевский район, где зафиксировали 82 новых случая заболевания. Опасную инфекцию выявили во всех муниципалитетах региона, кроме Рогнединского района.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 20 февраля 2022 года:

— Брянск – 54698 (+478)

— Брянский район – 12343 (+92)

— Дятьковский район – 5887 (+51)

— Карачевский район - 4746 (+82)

— Клинцы – 4048 (+55)

— Стародубский район – 4100 (+60)

— Навлинский район – 3638 (+50)

— Новозыбков – 3477 (+24)

— Трубчевский район – 3238 (+38)

— Унечский район – 3195 (+32)

— Жуковский район – 2912 (+9)

— Брасовский район – 2677 (+55)

— Выгоничский район – 2489 (+9)

— Комаричский район – 2338 (+31)

— Почепский район – 2097 (+16)

— Климовский район – 2070 (+41)

— Фокино – 2056 (+4)

— Погарский район – 1864 (+19)

— Дубровский район – 1793 (+16)

— Мглинский район – 1758 (+15)

— Клетнянский район – 1681 (+6)

— Сельцо – 1664 (+8)

— Суземский район – 1402 (+28)

— Злынковский район – 1392 (+25)

— Суражский район – 1319 (+6)

— Клинцовский район – 1137 (+7)

— Красногорский район – 1170 (+26)

— Гордеевский район – 1094 (+15)

— Севский район – 788 (+1)

— Жирятинский район – 635 (+2)

— Рогнединский район – 241

— Иногородние – 129.