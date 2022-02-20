В брянском Дятькове парк хрустальных изделий разрабатывают итальянские дизайнеры

Фото: vk.com, "Хрустальный город. Дятьково".

В брянском городе Дятьково итальянские дизайнеры разрабатывают парк хрустальных изделий и выставочный зал для музея хрусталя. Готовится план благоустройства парковой зоны, сообщают в группе "Хрустальный город" в соцсетях.

- Одним из ключевых объектов кластера станет площадь имени Мальцова, - пишут заказчики проекта. - Ее украсят хрустальные колоннады, памятник хрустальщикам, фонтан, сцена для проведения массовых мероприятий.

На данный момент идет реконструкция исторического здания, дома купца Третьякова, 1895 года постройки. Здесь расположится гостиница.

Проект "Хрустальный город" включили в реестр инвестиционных проектов и федеральную целевую программу "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации".

Пока самым заметным в проекте "Хрустальный город" является торговый центр "Кристал". Кстати, его проектировали те же итальянские дизайнеры. Местные жители называют постройку "матрасом". И просят, чтобы к проектированию привлекли российских специалистов, обратились к художникам дятьковского хрусталя.