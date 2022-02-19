Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 19 февраля 2022 года. За минувшие сутки заболели 1456 жителей региона. При этом госпитализировали 75 пациентов. Выздоровели 953 человека, зарегистрировали 10 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 4923 ПЦР-тестов.

В целом у 132775 человек подтвердили коронавирус, выздоровели 110119 жителей области, умерли 3392 пациента. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 1512245.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 830 новых случаев коронавируса. На втором месте Брянский район, где выявили 100 ковид-положительных. На третьем месте Навлинский район, где зафиксировали 83 новых случая заболевания. Опасную инфекцию выявили в 23 муниципалитетах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 19 февраля 2022 года:

— Брянск – 54220 (+830)

— Брянский район – 12251 (+100)

— Дятьковский район – 5836 (+43)

— Карачевский район - 4664 (+77)

— Клинцы – 3993

— Стародубский район – 4040

— Навлинский район – 3588 (+83)

— Новозыбков – 3453 (+23)

— Трубчевский район – 3200 (+1)

— Унечский район – 3163

— Жуковский район – 2903 (+8)

— Брасовский район – 2622 (+61)

— Выгоничский район – 2480 (+46)

— Комаричский район – 2307 (+51)

— Почепский район – 2081 (+7)

— Климовский район – 2029 (+6)

— Фокино – 2052 (+27)

— Погарский район – 1845 (+17)

— Дубровский район – 1777 (+8)

— Мглинский район – 1743

— Клетнянский район – 1675 (+5)

— Сельцо – 1656 (+26)

— Злынковский район – 1367 (+2)

— Суражский район – 1313

— Суземский район – 1374

— Клинцовский район – 1130 (+1)

— Красногорский район – 1144

— Гордеевский район – 1079

— Севский район – 787 (+24)

— Жирятинский район – 633 (+9)

— Рогнединский район – 241 (+1)

— Иногородние – 129.