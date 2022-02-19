Брянский лыжник Александр Большунов пришел первым в марафоне

Фото: vk.com, "Олимпийские игры".

Уроженец Брянской области Александр Большунов утром 19 февраля выиграл лыжный марафон на Олимпиаде в Пекине. На втором месте другой российский спортсмен Иван Якимушкин. Третье занял норвежский спортсмен.

Из-за плохой погоды гонку перенесли на один час. И сократили дистанцию. Лыжники пробежали вместо 50 километров 28,4. Причем, российская команда была против сокращения дистанции. Главный конкурент Большунова норвежец Йоханнес Клео снялся во время гонки с соревнований.

Александр Большунов прошел дистанцию за 1 час 11 минут 32.7 секунды.

Это третье "золото" Александра Большунова на Олимпиаде-2022. Он выиграл эстафету и скиатлоне на 30 километров. Кроме того, на его счету серебряная и бронзовая медали.