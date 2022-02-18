В Брянске новую школу №72 планируют открыть к 1 сентября

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске новую школу №72 на 1225 мест планируют открыть к 1 сентября. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Сейчас уже практически готовы стены здания на улице Романа Брянского. Строители завершают армирование пилонов, колонн и плит перекрытия. На финишной прямой и устройство теплотрассы. Внутри самого здания идет кладка кирпичных перегородок, проводят электомонтажные работы, обустраивают вентиляцию. Продолжают устанавливать окна и устраивать крышу.

- Сделано много, но расслабляться нельзя, сказал глава Брянской городской администрации Александр Макаров. - До нового учебного года осталось не так уж много времени, поэтому сейчас важно мобилизовать все усилия. И родители, и дети 4-го микрорайона ждут открытия школы. 1 сентября здесь должен прозвенеть первый школьный звонок.

Возводить школу начали в конце 2019 года.

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