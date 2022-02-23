Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 23 февраля 2022 года. За минувшие сутки заболели 1240 жителей региона. При этом госпитализировали 75 пациентов. Выздоровели 1296 человек, зарегистрировали 10 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 4171 ПЦР-тест.

В целом у 137325 человек подтвердили коронавирус, выздоровели 113891 житель области, умерли 3431 пациент. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 1535041.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 645 новых случаев коронавируса. На втором месте Брянский район, где выявили 167 ковид-положительных. На третьем местеКарачевский район, где зафиксировали 74 новых случаев заболевания. Опасную инфекцию выявили в 18 муниципалитетах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 23 февраля 2022 года:

— Брянск – 56267 (+645)

— Брянский район – 12557 (+167)

— Дятьковский район – 5972 (+40)

— Карачевский район – 4821(+74)

— Клинцы – 4116

— Стародубский район – 4269 (+6)

— Навлинский район – 3731 (+4)

— Новозыбков – 3511

— Трубчевский район – 3270

— Унечский район – 3241 (+2)

— Жуковский район – 2962(+12)

— Брасовский район – 2733(+56)

— Выгоничский район – 2585(+43)

— Комаричский район –2445(+72)

— Почепский район – 2112 (+2)

— Климовский район – 2147

— Фокино – 2083 (+22)

— Погарский район – 1892

— Дубровский район – 1898(+57)

— Мглинский район – 1768

— Клетнянский район – 1749

— Сельцо – 1682(+14)

— Суземский район – 1431

— Злынковский район – 1409

— Суражский район – 1344(+2)

— Клинцовский район – 1147

— Красногорский район – 1205

— Гордеевский район – 1139

— Севский район – 809

— Жирятинский район – 658(+21)

— Рогнединский район – 243 (+1)

— Иногородние – 129.

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