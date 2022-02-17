Фото: департамент здравоохранения Брянской области.

В Брянской областной больнице №1 запустили современную барокамеру. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Брянской области. Устройство установили в отделении гипербарической оксигенации. Его выпустил Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева.

Аппарат представляет собой корпус цилиндрической формы. Она оснащена иллюминатором и необходимой аппаратурой, позволяющей точно регулировать наполнение камеры медицинским кислородом, а после процедуры постепенно выводить газ из полости.

Пациентами отделения гипербарической оксигенации становятся прежде всего люди, отравившиеся угарным газом на пожарах. Процедура пребывания в герметичной камере под небольшим давлением кислорода спасает им жизни.

Спасает барокамера и жизни пациентов с загноившимися ранами. Применяют ее и при лечении больных сахарным диабетом, при ишемическом инсульте. Также кислород помогает сохранить жизнь малыша в утробе матери, если выявили гипоксию плода.

Сейчас во время пандемии коронавируса барокамера актуальна для улучшения состояния пациентов в постковидный период. Известно, что ковид поражает многие органы и требуется их кислородная подпитка. После лечения в отделении гипербарической оксигенации уменьшается одышка, легкие насыщаются кислородом, происходит нормализация сна, уходит слабость.

Сейчас барокамеры центра имени Хруничева применяют во всех ведущих медицинских центрах России и в зарубежных странах.

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