Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 17 февраля 2022 года. За минувшие сутки заболели 1686 жителей региона. При этом госпитализировали 104 пациента. Выздоровели 1135 человек, зарегистрировали девять смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 6179 ПЦР-тест.

В целом у 129717 человек подтвердили коронавирус, выздоровели 108187 жителей области, умерли 3374 пациента. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 1502103.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 872 новых случаев коронавируса. На втором месте Брянский район, где выявили 134 ковид-положительных. На третьем месте Карачевский район, где зафиксировали 82 новых случая заболевания. Опасную инфекцию выявили во всех муниципалитетах региона кроме Рогнединского района.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 17 февраля 2022 года:

— Брянск – 52548 (+872)

— Брянский район – 12057 (+134)

— Дятьковский район – 5789 (+76)

— Карачевский район - 4569 (+82)

— Клинцы – 3937 (+44)

— Стародубский район – 3936 (+55)

— Навлинский район – 3423 (+30)

— Новозыбков – 3399 (+20)

— Трубчевский район – 3168 (+21)

— Унечский район – 3128 (+18)

— Жуковский район – 2892 (+24)

— Брасовский район – 2492 (+2)

— Выгоничский район – 2394 (+38)

— Комаричский район – 2247 (+61)

— Почепский район – 2073 (+14)

— Климовский район – 2019 (+18)

— Фокино – 2024 (+57)

— Погарский район – 1822 (+13)

— Дубровский район – 1769 (+4)

— Мглинский район – 1726 (+3)

— Клетнянский район – 1663 (+3)

— Сельцо – 1628 (+11)

— Злынковский район – 1353 (+22)

— Суражский район – 1304 (+3)

— Суземский район – 1327 (+31)

— Клинцовский район – 1126 (+4)

— Красногорский район – 1103 (+4)

— Гордеевский район – 1075 (+13)

— Севский район – 743 (+3)

— Жирятинский район – 614 (+6)

— Рогнединский район – 240

— Иногородние – 129.

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