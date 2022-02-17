Фото: Брянское региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

В Брянске с исторического «Дома с аптекой» до сих пор не убрали сайдинг. Не украшающие фасад изменения заметили летом 2021 года. Это является нарушением закона, поскольку «Жилой дом с аптекой», расположенный на улице Калинина, 101, является объектом культурного наследия регионального значения.

В адрес собственника Управление по охране и сохранению историко-культурного наследия Брянской области направило предписание об устранении нарушений в срок до 31 декабря. Однако, и по сей день темно-коричневый сайдинг нарушает цветовую гамму здания и вовсе не вписывается в его внешний облик. Об этом сообщают в Брянском региональном отделении Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК).

- “Дом с аптекой” расположен на главной пешеходной улице в исторической части города - это лишний раз подчеркивает важность сохранения данного памятника архитектуры, - говорят активисты Брянского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

Это здание построили в 50-е годы 20 века по проекту архитектора Афанасия Афанасьевича Саломахина, представителя блестящей плеяды зодчих, которые восстанавливали Брянск после Великой Отечественной войны. В ноябре 2016 года на “Доме с аптекой” установили мемориальную доску в память об архитекторе. Кстати, по проектам Афанасия Саломахина в Брянске после войны возвели гостиницу «Центральная», Дворец пионеров (ТЮЗ), вторую очередь ЦУМа, школу милиции в Советском районе и другие здания.

Напомним, недавно прокуратура Брянской области завела уголовное дело на вандалов, изуродовавших в январе этого года еще одно историческое здание на бульваре Гагарина, 26. Злоумышленники года черной краской нарисовали на нем граффити. Если все же их найдут, то им грозит до трех лет колонии.

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