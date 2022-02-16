В Брянской области будут выращивать сырье для опийных анальгетиков

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянской области будут выращивать растительное сырье для производства опийных анальгетиков. Производить фармацевтические субстанции будут на заводе в Почепе, а готовые лекарственные формы - на двух заводах в Москве.

В Почепском районе в ноябре прошлого года подготовили восемь гектар для выращивания наркотических растений.

- Низкий показатель содержания алкалоидов делает растение невостребованным для злоупотребления и незаконного оборота наркотических средств, позволяя также использовать его для получения пищевых семян, - говорят в правительстве.

Опийные анальгетики используют в лечении хронического болевого синдрома у онкобольных, при тяжелых травмах, оказании паллиативной помощи. В России больше 90 процентов обезболивающих препаратов на наркотической основе - отечественные. Реализация проекта в Брянской области позволит к 2024 году полностью избавиться от импорта, сообщают в пресс-службе регионального правительства.