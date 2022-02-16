Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 16 февраля 2022 года. За минувшие сутки заболели 1697 жителей региона. При этом госпитализировали 130 пациентов. Выздоровели 1371 человек, зарегистрировали девять смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 5541 ПЦР-тест.

В целом у 128031 человека подтвердили коронавирус, 107052 жителя области, умерли 3365 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 1495924.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 812 новых случаев коронавируса. На втором месте Брянский район, где выявили 111 ковид-положительных. На третьем месте Стародубский район, где зафиксировали 88 новых случая заболевания. Опасную инфекцию выявили во всех муниципалитетах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 16 февраля 2022 года:

— Брянск – 51676 (+812)

— Брянский район – 11923 (+111)

— Дятьковский район – 5713 (+58)

— Карачевский район - 4487 (+81)

— Клинцы – 3893 (+33)

— Стародубский район – 3881 (+88)

— Навлинский район – 3393 (+10)

— Новозыбков – 3379 (+26)

— Трубчевский район – 3147 (+30)

— Унечский район – 3110 (+20)

— Жуковский район – 2868 (+14)

— Брасовский район – 2490 (+53)

— Выгоничский район – 2356 (+33)

— Комаричский район – 2186 (+41)

— Почепский район – 2059 (+16)

— Климовский район – 2001 (+6)

— Фокино – 1967 (+13)

— Погарский район – 1809 (+38)

— Дубровский район – 1765 (+31)

— Мглинский район – 1723 (+24)

— Клетнянский район – 1660 (+5)

— Сельцо – 1617 (+5)

— Злынковский район – 1331 (+5)

— Суражский район – 1301 (+32)

— Суземский район – 1296 (+8)

— Клинцовский район – 1122 (+24)

— Красногорский район – 1099 (+16)

— Гордеевский район – 1062 (+23)

— Севский район – 740 (+26)

— Жирятинский район – 608 (+9)

— Рогнединский район – 240 (+6)

— Иногородние – 129.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»