В Брянске отметили 33-летнюю годовщину вывода советских войск из Афганистана

Фото: "Брянская губерния".

В Брянске 15 февраля отметили 33-летнюю годовщину вывода советских войск из Афганистана. По этому случаю у мемориального комплекса «Круговая оборона» прошли памятные мероприятия. Об этом сообщает телеканал «Брянская губерния».

В них участвовали руководители области, представители общества ветеранов Афганистана и других общественных организаций.

Память героев, погибших в Афганистане, почтили минутой молчания. К подножию памятника возложили цветы. Руководители региона побывали и на Аллее Славы. К бюстам воинов-десантников также возложили красные гвоздики.

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