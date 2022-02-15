Названы имена лучших регионального чемпионата Брянской области WORLDSKILLS RUSSIA

Церемония закрытия чемпионата.

14 февраля 2022 года в ГАПОУ «Брянский базовый медицинский колледж» состоялась церемония награждения победителей и призёров Чемпионата по компетенциям 41 «Медицинский и социальный уход», R2 «Лабораторный медицинский анализ», R35 «Фармацевтика». Мы с радостью и гордостью готовы назвать их имена.

По компетенции 41 «Медицинский и социальный уход» победителем стала студентка третьего курса Брянского базового медицинского колледжа специальности Сестринское дело Колесникова Любовь Сергеевна, второе место заняла Кубарева Ирина Вячеславовна, студентка третьего курса Брянского базового медицинского колледжа специальности Лечебное дело. Третье место разделили студентки Брянского медико-социального техникума имени академика Н.М. Амосова Асоскова Юлия Андреевна и Шкрум Екатерина Александровна.

Победители чемпионата.

По компетенции R2 «Лабораторный медицинский анализ» в основной группе участвовали студенты Брянского базового медицинского колледжа специальности Лабораторная диагностика. Победителем стала Дуленцова Анна Николаевна, второе место у Немченковой Александры Александровны, третье – у Булатова Данилы Михайловича. Медальон за профессионализм получила Платонова Лариса Владимировна. В группе юниоров победу одержал Афонюшкин Глеб Викторович, серебряным призёром стала Парцевская Алиса Борисовна, третье место у Сбитневой Елизаветы Александровны. Победитель и призёры группы юниоров – обучающиеся МБОУ «Брянский городской лицей №2 им. М.В. Ломоносова».

По компетенции R35 «Фармацевтика» победу одержала студентка Брянского базового медицинского колледжа специальности Фармация Плетнева Виктория Александровна, серебряный призёр - Шульгина Диана Алексеевна, также студентка Брянского базового медицинского колледжа, третье место у студентки Брянского медико-социального техникума имени академика Н.М. Амосова Кресниковской Валерии Павловны.

Победители и призеры чемпионата.

По компетенции Т77«Лечебная деятельность (Фельдшер)» студентка Брянского базового медицинского колледжа Титова Юлия Юрьевна завоевала медальон за профессионализм.

Победителей и призёров поздравила директор Брянского базового медицинского колледжа, главный внештатный специалист по медицинскому и фармацевтическому образованию департамента здравоохранения Брянской области, кандидат педагогических наук, Отличник здравоохранения Афанаскина Марина Степановна: «Мы гордимся тем, что среди победителей и призёров есть студенты Брянского базового медицинского колледжа, мы гордимся, что наши квалифицированные эксперты смогли подготовить победителей среди юниоров по компетенции «Лабораторный медицинский анализ». Надеемся, что каждый из вас не остановится на достигнутых результатах, а будет ставить всё более высокие цели и стремиться к их достижению».

Также Марина Степановна подчеркнула, что победителям пока рано думать об отдыхе, так как им предстоит большая подготовка к отборочным соревнованиям национального чемпионата, чтобы достойно представить Брянскую область по данным компетенциям. Пожелаем же им большого терпения, упорства в подготовке к предстоящим соревнованиям, и, конечно же, победы.