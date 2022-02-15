Брянскэнерго выявило 279 фактов хищения электроэнергии в 2021 году

Фото: «Россети Центр».

Филиал ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» ведет системную работу по выявлению и пресечению фактов безучетного и бездоговорного потребления электрической энергии. Подведены итоги работы в этом направлении в 2021 году.

Одной из действенных мер в борьбе с хищениями электроэнергии являются регулярные рейды, которые сотрудники филиала в ряде случаев проводят совместно с представителями правоохранительных органов. За 2021 год по фактам неучтенного потребления электроэнергии в правоохранительные органы направлено 39 заявлений о привлечении к уголовной ответственности недобросовестных потребителей (ст. 165 УК РФ). Возбуждено 2 уголовных дела. Кроме того, в органы внутренних дел направлено 540 заявлений о привлечении к административной ответственности нарушителей, из которых возбуждено 256 административных производств и 186 лиц привлечено к административной ответственности за неучтенное потребление электроэнергии.

В 2021 году выявлены 279 фактов хищения электроэнергии общим объемом 6,9 млн. кВтч. В денежном выражении ущерб составил 25,6 млн. руб. Наибольшее число хищений – 255 фактов – это безучетное потребление электроэнергии: 211 случаев приходится на долю физических лиц, 44 – доля юридических. По всем выявленным фактам составлены акты, информация передана в правоохранительные органы. Самое большое количество случаев незаконного потребления электрической энергии работники Брянскэнерго выявили в Стародубском, Выгоничском, Брянском и Унечском районах. Наиболее крупный факт безучетного потребления был в Дятьковском районе, ущерб составил 1,3 млн. кВтч, в денежном выражении – 3,2 млн. руб.

Пытаясь обойти действующее законодательство, недобросовестные потребители электрической энергии использовали разные противоправные способы: подключение проводки, минуя прибор учета; отсутствие и повреждение пломбировочного материала, установленного на приборе учета по предыдущему акту проверки.

«Неправомерные действия недобросовестных потребителей негативно сказываются не только на качестве и надежности электроснабжения, но и могут нанести вред жизни и здоровью самих правонарушителей, – отмечает заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» Александр Косарим. – Брянскэнерго предпринимает все предусмотренные законодательством меры для предупреждения и выявления фактов хищения электроэнергии и энергооборудования. Мы призываем жителей области совместными усилиями бороться с преступниками».