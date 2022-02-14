За звание «Учитель года» поборются 29 брянских педагогов

Фото: "Брянская губерния", скриншот видео.

За звание «Учитель года» в финале областного конкурса поборются 29 брянских учителей. В 2022 году он пройдет в 32 раз. Об этом сообщает «Брянская губерния».

Основной региональный этап конкурса педагогического мастерства пройдет в середине марта в Брянске на базе гимназии №4. По его итогам и определят пятерку победителей, а также лучшего педагога. Он и представит Брянщину на всероссийском уровне.

А сейчас брянские педагоги завершают подготовку к областному этапу конкурса «Учитель года».

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